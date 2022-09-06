Ковачич о трансфере Обамеянга: Он нужен, чтобы выигрывать титулы

Нападающий лондонского «Челси» Матео Ковачич поделился своими ожиданиями от игры Пьера-Эмерика Обамеянга, перешедшего в английскую команду из «Барселоны».

«Могу сказать, что Обамеянг будет серьезным дополнением нашей команды. Он качественный бомбардир, которого нам не хватало. В последние годы в «Челси» не было форварда, забивающего по 20-25 мячей за сезон. А он нужен, чтобы выигрывать титулы. Так что, мы рады, что он пришел.

Обамеянг - бомбардир, который уже проявил себя на мировом уровне. Я надеюсь, что он покажет хорошие результаты в «Челси», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, контракт «Челси» с игроком рассчитан на один год.

В минувшем сезоне габонец выступал за «Барселону» и провел 24 матча, забив 13 мячей. Также Обамеянг известен по играм за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».