Маттеус хотел, чтобы «Бавария» заменила Левандовски на Лукаку

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу ухода из мюнхенского клуба нападающего Роберта Левандовски.

Отметим, что 34-летний поляк подписал трудовое сотрудничество с «Барселоной». При этом руководство немецкой команды приняло решение не приобретать нового форварда.

– «Бавария» потеряла Левандовски. Я рассчитывал, что они заменят поляка с помощью Лукаку. Но я не знал, что Юлиан Нагельсманн решил сменить тактическую систему, – цитируют Маттеуса итальянские СМИ.

Добавим, что прошедшим летом Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды до конца сезона-2022/23.