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Тренер «Копенгагена» озвучил цели команды в Лиге чемпионов

Датчане выглядят явным аутсайдером в своей группе.
06 сентября 2022 12:44
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп заявил, что его команда собирается демонстрировать зрелищный футбол в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы здесь, чтобы быть конкурентными, показывать яркий футбол и дарить эмоции нашим болельщикам», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня датчане в первом матче сыграют на выезде с дортмундской «Боруссией». Начало встречи в 19.45 по московскому времени.

Также в этой группе выступают «Манчестер Сити» и «Севилья». В игре между ними стартовый свисток прозвучит в 21.45.

источник: UEFA (УЕФА)
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