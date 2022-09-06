Тренер «Копенгагена» озвучил цели команды в Лиге чемпионов

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп заявил, что его команда собирается демонстрировать зрелищный футбол в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы здесь, чтобы быть конкурентными, показывать яркий футбол и дарить эмоции нашим болельщикам», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, сегодня датчане в первом матче сыграют на выезде с дортмундской «Боруссией». Начало встречи в 19.45 по московскому времени.
Также в этой группе выступают «Манчестер Сити» и «Севилья». В игре между ними стартовый свисток прозвучит в 21.45.
источник: UEFA (УЕФА)