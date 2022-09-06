Полузащитник «Ливерпуля» Хендерсон выбыл из строя на три недели из-за травмы

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не поможет своей команде в ближайших матчах.

По информации журналиста Джеймса Пирса в своих соцсетях, 32-летний хавбек получил травму в игре пятого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1), из-за которой он пропустит около трех недель. Отметим, что футболист уже отсутствовал в заявке «красных» на матче шестого тура против «Эвертона» (0:0).

Напомним, в нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в пяти встречах «Ливерпуля», не отличившись результативными действиями.