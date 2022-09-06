Онопко выразил мнение, что Захарян еще не перерос уровень чемпионата России

Член тренерского штаба «Ростова» и сборной России Виктор Онопко оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в АПЛ.

Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек был близок к переходу в «Челси», однако трансфер футболиста в стан «аристократов» прошедшим летом оказался невозможным по ряду технических причин.

– Захарян – уровень АПЛ? Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это не случайность. Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там. Захарян перерос уровень РПЛ? Тяжело сказать, я не считаю, что он перерос уровень РПЛ, – цитирует Онопко «РБ-Спорт».

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах бело-голубых, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.