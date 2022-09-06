Аллегри подсчитал, сколько очков потребуется «Ювентусу» для выхода из группы в Лиге чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов накануне первого матча своей команды.

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, «ПСЖ» - главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения. Анхель Ди Мария? В воскресенье он чувствовал себя лучше, но рисковать игроком, когда он не готов на 100 процентов, было бы глупо», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, в своем первом поединке туринцы 6 сентября на выезде сыграют против французского «ПСЖ». Начало встречи в 21.45 по московскому времени.