Два игрока «Зенита» попали в символическую сборную восьмого тура РПЛ

Пресс-служба известного статистического портала WhoScored опубликовала символическую сборную чемпионата России по итогам матчей восьмого тура в сезоне-2022/23.

Отмечается, что в составе оказались два игрока из «Зенита», а именно защитник Дуглас Сантос и полузащитник Андрей Мостовой.

В воскресенье, 4 сентября, подопечные Сергея Семака на выезде обыграли «Спартак» со счетом 2:1. Авторами забитых мячей в составе сине-бело-голубых стали Мостовой и Деян Ловрен.

Сборная восьмого тура РПЛ выглядит следующим образом:

Голкипер: Егор Бабурин («Торпедо»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Гленн Бейл («Крылья Советов»);

Полузащитники: Андрей Мостовой («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Николай Калинский («Пари НН»), Денис Макаров («Динамо»).

Нападающие: Владимир Сычевой, Джимми Марин (оба – «Оренбург»).