Тренер «Боруссии» Терзич объяснил, чем опасен «Копенгаген»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против датского «Копенгагена».

«В Лиге чемпионов нет команд, которые бы этого не заслуживали. «Копенгаген» не играл в групповом этапе с 2016 года, но я жду от них очень страстного футбола. Я просмотрел все матчи «Копенгагена» в этом сезоне, что-то узнал от тренера юношеской команды Майка Туллберга и тренера академии Отто Аддо, которые лучше знакомы с датским футболом. У «Копенгагена» хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет в Дортмунде. Начало в 19.45 по московскому времени.

Также в этой группе выступают «Манчестер Сити» и «Севилья». В матче между ними стартовый свисток прозвучит в 21.45.