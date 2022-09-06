Дель Пьеро оценил игру Кварацхелии за «Наполи»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об игре экс-полузащитника казанского «Рубина» за «Наполи».

«Кварацхелия непредсказуем. Он обладает талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе», - приводит слова ветерана итальянская пресса.

Напомним, 21-летний грузин, перешедший в «Наполи» из казанского «Рубина» транзитом через «Грузию», в первых пяти матчах за команду забил уже четыре мяча.

После пяти туров «Наполи» с 11 очками делит второе место в турнирной таблице Серии А с «Миланом».