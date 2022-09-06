«Челси» постарается приобрести де Йонга в январе 2023 года

«Челси» постарается вновь подписать центрального полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации испанских СМИ, лондонский клуб предпримет попытку приобрести 25-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно. Ранее «синим» не удалось заполучить хавбека, поскольку сам футболист отказался уходить из стана каталонцев прошедшим летом.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 144 матча, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что в приобретении хавбека был заинтересован «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».