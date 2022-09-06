Алаба пожелал Каземиро удачи в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о переходе бразильского хавбека Каземиро из мадридской команды в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что 30-летний полузащитник пополнил состав «красных дьяволов» прошедшим летом за 70 миллионов евро, подписав с клубом контракт до конца сезона-2025/26.

– Я год назад был в похожей ситуации. Мы с ним много говорили на эту тему. После того, как он провел девять лет в «Реале», ему был нужен новый вызов. От всего сердца желаю ему всего наилучшего, – цитирует Алабу известный зарубежный портал.

Напомним, что летом 2021 года Алаба присоединился к «Реалу» после 13 лет, проведенных в «Баварии».