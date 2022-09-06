«Мы хотим хорошо начать турнир». Мбаппе – о матче «ПСЖ» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Отметим, что очная встреча клубов состоится 6 сентября в Париже. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен англичанин Энтони Тэйлор.

– Когда я выхожу на поле, у меня единственная цель – сделать все, чтобы помочь команде победить. Но Лига чемпионов – очень сложный турнир. Для нашего клуба важно обыграть такого гранда как «Ювентус». Мы хотим хорошо начать турнир, – приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в пяти матчах чемпионата Франции, забив семь голов.

Помимо «Ювентуса» и «ПСЖ», в группе Н выступят «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы.