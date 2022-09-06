Хави сообщил, что вдохновлялся работой Гвардиолы и Энрике

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, работой чьих специалистов он вдохновлялся больше всего.

Отметим, что 42-летний возглавил каталонский клуб в ноябре прошлого года. При нем сине-гранатовые вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22.

– Два тренера, от которых я многое перенял, – Пеп Гвардиола и Луис Энрике. Думаю, обоих можно внести в число пяти лучших тренеров мира прямо сейчас. Команда учится на опыте былых лет, и, надеюсь, мы сможем повторить некоторые подвиги времен Гвардиолы и Энрике в «Барселоне», – сказал Хави во время пресс-конференции.

Добавим, что при Гвардиоле «Барселона» стала трехкратным чемпионом Испании, а также два раза выигрывала Лигу чемпионов. Что касается Луиса Энрика, то нынешний наставник сборной Испании привел каталонцев к двум победам в первенстве страны и к одной – в ЛЧ.