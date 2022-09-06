Фонбет запустил собственный Youtube-канал о футболе

Букмекерская компания Фонбет запустила шоу «Это футбол, брат» на одноименном канале в Youtube. Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая, шоумен Константин Анисимов, комментатор Роман Нагучев и сооснователь медийной команды 2DROTS Никита 13Kai каждый четверг будут обсуждать РПЛ, медиафутбол, инсайды, зарплаты футболистов, скандалы и вообще все, что может быть в российском футболе.

«Это футбол, брат!» станет флагманским проектом, под крылом которого планируется выход еще двух шоу. По понедельникам Тимур Гурцкая и журналисты Александр Дорский и Сева Терлецкий будут проводить аналитический разбор тура РПЛ, а по вторникам смотрите программу о медиафутболе с Терлецким и Никитой 2DROTS.

Резонансные гости и авторитетные эксперты, аналитика и юмор, разборы и прогнозы - все это ждет зрителей канала «Это футбол, брат!». Подписывайтесь уже сейчас!