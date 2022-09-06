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Нападающий из Нидерландов Влут стал игроком «Урала»

Футболист продолжит свою карьеру в РПЛ.
06 сентября 2022 16:11
автор: Владислав Корегин

Нападающий Рай Влут сменил «Астану» на «Урал». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

По информации источника, екатеринбуржцы выкупили контракт 27-летнего нидерландца. Согласно данным известного статистического портала Transfermarkt, сумма трансфера футболиста составила 250 тысяч евро.

Отметим, что Влут выступал за «Астану» с марта этого года. Всего за команду он отыграл 19 матчей, забил семь голов и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета ПСВ, «Хераклеса», «Эксельсиора», «НАК Бреды», «Камбюра», «Фрозиноне» и «Сент-Трюйдена».

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