Нападающий из Нидерландов Влут стал игроком «Урала»

Нападающий Рай Влут сменил «Астану» на «Урал». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

По информации источника, екатеринбуржцы выкупили контракт 27-летнего нидерландца. Согласно данным известного статистического портала Transfermarkt, сумма трансфера футболиста составила 250 тысяч евро.

Отметим, что Влут выступал за «Астану» с марта этого года. Всего за команду он отыграл 19 матчей, забил семь голов и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета ПСВ, «Хераклеса», «Эксельсиора», «НАК Бреды», «Камбюра», «Фрозиноне» и «Сент-Трюйдена».