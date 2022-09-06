Гвардиола не считает, что возможная победа «Манчестер Сити» в ЛЧ зависит от Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола не считает, что возможная победа команды в Лиге чемпионов зависит от нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.

«Если мы взвалим все на плечи Эрлинга, то не выиграем Лигу чемпионов. Мы убедили его перейти сюда, так как он почувствовал, что у нас нет нападающих, и здесь он сможет много играть», - приводит слова испанского специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, Холанд пополнил состав «Манчестер Сити» в июле этого года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составил 60 миллионов евро. В семи матчах за «горожан» он забил десять голов и отдал одну результативную передачу.