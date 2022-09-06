Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Во вторник, 6 сентября, стало известно о том, что центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара смог восстановиться от травмы, полученной в матче первого тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:2).

По информации зарубежных СМИ, 31-летний испанец тренируется в общей группе «красных». Ожидается, что хавбек поедет с командой на гостевой матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (7 сентября).

Напомним, что 6 августа Тьяго получил травму подколенного сухожилия. По этой причине он пропустил игры с «Кристал Пэлас» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Борнмутом» (9:0), «Ньюкаслом» (2:1) и «Эвертоном» (0:0).