Менди отклонил новый контракт от «Челси», так как не хочет получать меньше Аррисабалаги

Вратарь «Челси Эдуард Менди отклонил предложение нового контракта от клуба. Данное решение футболист принял из-за того, что по новому соглашению сенегальскому голкиперу предлагают зарабатывать меньше его дублера Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, 27-летний Аррисабалага в настоящее время зарабатывает 221 тысяч евро в неделю, Менди же предложили контракт на худших условиях.

Напомним, что Менди перешел в «Челси»из французского «Ренна» в сентябре 2020 года за 24 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 99 матчей, в 49 из них оставив ворота «сухими». В составе «аристократов» Эдуард стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка Европы.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 32 млн евро.