Форвард «Барселоны» Дембеле рад тому факту, что переход Мбаппе в «Реал» сорвался

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле высказался по поводу срыва трансфера Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал».

По словам футболиста, для каталонского клуба хорошо, что данный переход не состоялся.

– Мбаппе будет лучше в «ПСЖ». Я думаю, что ему очень нравится «ПСЖ». Это его родной клуб. Для «Барселоны» хорошо, что Килиан не перешел в «Реал». Не знаю, перейдет ли он в будущем в «Реал» или останется в Париже, – цитируют Дембеле испанские СМИ.

Напомним, что ранее Мбаппе находился в шаге от перехода в «Реал», однако француз отказался от продолжения карьеры в Мадриде и подписал новое соглашение с «ПСЖ», рассчитанное до конца сезона-2024/25.