Кунде заявил, что нацелен на победу в Лиге чемпионов с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде заявил, что нацелен на победу в Лиге чемпионов с каталонским клубом.

«Когда ты играешь за «Барсу», то приходишь в Лигу чемпионов за победой. У нашей команды есть большое пространство для прогресса. В связи с этим у нас есть здоровое желание побороться за победу в этой Лиге чемпионов», - приводит слова французского футболиста испанский СМИ.

Напомним, что завтра, 7 сентября, «Барселона» примет дома чешскую «Викторию Пльзень» в рамках первого тура группового этапа ЛЧ. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с болгарином Лоуренсом Виссером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Что касается Кунде, то он перешел в «Барселону» из «Севильи» за 50 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт.