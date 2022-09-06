Голкипер «Локомотива» Худяков: Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков ответил на вопрос о том, за игрой каких голкиперов он следит больше всего.

Отметим, что 18-летний игрок является воспитанником академии столичного клуба. За основную команду красно-зеленых он дебютировал в прошлом сезоне.

– В академии в Черкизове нам стали проводить вратарскую теорию. Показывать нарезки действий разных вратарей: какие в их игре есть плюсы, какие минусы, чтобы ребята понимали, на что нужно ориентироваться. Мне нравились Буффон и Нойер. Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера. Сейчас мне нравятся Менди и Доннарумма, – цитирует Худякова клубная пресс-служба железнодорожников.

Напомним, Худяков отыграл уже 23 матча в составе «Локомотива», в которых пропустил 41 гол и пять раз отстоял «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.