В «Наполи» отреагировали на слухи, что Роналду мог летом перейти в клуб

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что летом итальянский клуб собирался приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне жаль об этом говорить, но прошедшим летом мы даже не начинали реальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Криштиану Роналду», - приводит слова функционера итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах, не отличившись результативными действиями.