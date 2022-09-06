Пуйоль считает, что Левандовски должен выиграть «Золотой мяч» в «Барселоне»

Экс-игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч».

«Левандовски заслужил его за все отлично проведенные годы. Роберт должен выиграть «Золотой мяч» в «Барселоне». Это стало бы хорошим знаком», - приводит слова бывшего футболиста зарубежные СМИ.

Напомним, ранее руководство «Барселона» заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за каталонцев четыре матча и забил пять голов.