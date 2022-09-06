В «Спартаке» сообщили, что Мартинс пропустит три месяца из-за травмы

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник команды Кристофер Мартинс выбыл на длительный срок. Футболист получил повреждение в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

Отмечается, что по результатам дообследования у футболиста выявлено тяжелое мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления составит три месяца.

Напомним, что Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского «Янг Бойза» в январе 2022 года на правах аренды, а в июле был выкуплен за 6,4 миллиона евро. Всего за москвичей он провел 22 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 млн евро.