Капитан «Наполи»: Важно действовать без страха и не позволять «Ливерпулю» навязывать свой сценарий

Капитан «Наполи», правый защитник Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Отметим, что очная встреча команда состоится 7 сентября в Неаполе. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен испанец Карлос дель Серро.

– Мы должны проявить огромное желание и решимость, чтобы показать хорошую игру против топ-команды. Нам очень интересно проверить, на что мы способны против соперника высочайшего уровня. Важно действовать без страха и не позволять «Ливерпулю» навязывать свой сценарий, – сказал Ди Лоренцо во время пресс-конференции.

Добавим, что помимо «Наполи» и «Ливерпуля», в группу А попали нидерландский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс».