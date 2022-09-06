Генич поделился ожиданиями от матча «Селтик» - «Реал» в Лиге чемпионов

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Селтик» - «Реал» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В Глазго будет настоящая сеча между «Селтиком» и мадридским «Реалом». Победитель Лиги чемпионов и лидер чемпионата Испании на данный момент с потерей Каземиро не потерял в качестве», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча состоится сегодня, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.