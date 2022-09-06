«Спартак» отправил «Волосу» новое предложение по трансферу испанского полузащитника Фернандеса

Атакующий полузащитник «Волоса» Паоло Фернандес все еще может пополнить состав «Спартака».

Согласно информации греческих СМИ, красно-белые отправили новое предложение по переходу 24-летнего испанца. При этом детали данной сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что сам футболист заинтересован в продолжении своей карьеры в команде РПЛ.

Напомним, что Фернандес выступает за «Волос» с июля 2021 года. Всего в составе греческого клуба он отыграл 33 матча, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Добавим, что в период с 2013 по 2020 годы хавбек находился в структуре «Манчестер Сити».