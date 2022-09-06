Дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген» объявили свои стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что очная встреча команд состоится во вторник, 6 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:45 мск. Главным арбитром игры был назначен француз Франсуа Летесье.
«Боруссия» (Дортмунд): Майер, Зюле, Шлоттербек, Менье, Геррейру, Эзджан, Беллингем, Брандт, Ройс, Азар, Модест.
«Копенгаген»: Райан, Вавро, Хочолава, Кристиансен, Дикс, Лерагер, Фальк, Дарами, Зека, Классон, Корнелиус.
Добавим, что в группе G также выступают «Манчестер Сити» и «Севилья». Их матч пройдет в 22:00 мск.
источник: «Советский спорт»