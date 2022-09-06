Невилл считает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 чемпионата Англии по итогам сезона.

«Сейчас я думаю, что борьба за путевки в Лигу чемпионов развернется между «Челси», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Думаю, что «Ливерпуль» вполне может и не попасть в первую четверку по итогам сезона», - сказал бывший футболист в эфире английского телеканала.

Отметим, что »иерсисайдцы» после шести туров АПЛ располагаются на седьмой позиции, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа примут дома «Вулверхэмптон». Встреча состоится 10 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.