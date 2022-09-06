Чалханоглу – о матче с «Баварией»: Они способны в один миг переворачивать ход матчей

Центральный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Отметим, что очная встреча команд состоится 7 сентября в Милане. Начало в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен француз Клеман Тюрпен.

– Я неоднократно играл против «Баварии», поэтому хорошо знаком с этой командой. Они любят доминировать, навязывать свой футбол, играют очень интенсивно. Они способны в один миг переворачивать ход матчей, и мы должны быть сосредоточены, – сказал Чалханоглу во время пресс-конференции.

Добавим, что в группе C также попали «Барселона» и «Виктория» из Пльзени.