ЭСК признал ошибочным решение судьи Бобровского назначить пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов»

ЭСК РФС признала, что главный судья матча восьмого тура чемпионата России между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1) Ян Бобровский ошибся в эпизоде с назначенным пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, арбитр не должен был ставить пенальти в ворота московского клуба. По мнению комиссии, защитник автозаводцев Олег Кожемякин не нарушал правила на форварде ростовчан Николае Комличенко в своей штрафной площади.

Также отмечается, что Виталий Мешков, отвечавший за работу VAR в прошедшей встрече, будет дисквалифицирован минимум на три-четыре игры в связи с тем, что не указал Бобровскому на ошибку.