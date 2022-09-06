Кунде объяснил, почему отказал «Челси»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, почему решил перейти в стан сине-гранатовых и отклонил предложение «Челси».

«Барселона» - все еще привлекательный клуб. Хави убедил меня, мне нравится его взгляд на футбол. Выбор был простым, потому что Хави дал мне все, что я хотел», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Напомним, что Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года за 50 миллионов евро. Игрок подписал пятилетний контракт. В этом сезоне он провел за каталонский клуб два матча и сделал две результативные передачи в чемпионате Испании.