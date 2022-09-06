Лучано Спаллетти – об игре против «Ливерпуля»: «Наполи» покажет игру, достойную Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его клуб на своем поле сыграет с «Ливерпулем».

Отметим, что очная встреча команда состоится 7 сентября в Неаполе. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен испанец Карлос дель Серро.

– Атмосфера вокруг Лиги чемпионов просто фантастическая. Мы выложимся по полной и покажем игру, достойную Лиги чемпионов. Мы стремимся побеждать в каждом матче, в котором играем, – приводит слова Спаллетти клубная пресс-служба неаполитанцев.

Добавим, что помимо «Наполи» и «Ливерпуля», в группу А попали нидерландский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс».