СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лучано Спаллетти – об игре против «Ливерпуля»: «Наполи» покажет игру, достойную Лиги чемпионов

Игра с участием итальянской и английской команд пройдет 7 сентября.
06 сентября 2022 19:50
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его клуб на своем поле сыграет с «Ливерпулем».

Отметим, что очная встреча команда состоится 7 сентября в Неаполе. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен испанец Карлос дель Серро.

– Атмосфера вокруг Лиги чемпионов просто фантастическая. Мы выложимся по полной и покажем игру, достойную Лиги чемпионов. Мы стремимся побеждать в каждом матче, в котором играем, – приводит слова Спаллетти клубная пресс-служба неаполитанцев.

Добавим, что помимо «Наполи» и «Ливерпуля», в группу А попали нидерландский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс».

Это интересно:
Григорий Лепс выступит перед матчем ЦСКА - «Краснодар»
Встреча состоится 10 сентября в Москве.
06.09.2022 19:58
Футбол
Лучано Спаллетти – об игре против «Ливерпуля»: «Наполи» покажет игру, достойную Лиги чемпионов
Игра с участием итальянской и английской команд пройдет 7 сентября.
06.09.2022 19:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кунде объяснил, почему отказал «Челси»
Французский защитник перебрался в «Барселону».
06.09.2022 19:36
Футбол
ЭСК признал ошибочным решение судьи Бобровского назначить пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов»
11-метровый удар удачно реализовал Максим Осипенко и принес ростовчанам минимальную победу в прошедшей игре.
06.09.2022 19:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Он однозначно поможет команде»: Йоканович – о переходе Норманна в «Динамо»
Норвежец будет выступать за бело-голубых на правах аренды.
06.09.2022 19:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Чалханоглу – о матче с «Баварией»: Они способны в один миг переворачивать ход матчей
«Интер» сыграет с мюнхенским клубом 7 сентября.
06.09.2022 19:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Обамеянг – в стартовом составе «Челси» на матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо»
Габонец стал игроком «синих» 2 сентября.
06.09.2022 19:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Невилл считает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона
«Мерсисайдцы» после шести туров чемпионата Англии располагаются на седьмой позиции.
06.09.2022 19:00
Футбол
«Все будет норм!» «Динамо» представило Норманна оригинальным роликом
Швед пополнил московский клуб на правах аренды.
06.09.2022 18:50
Футбол
Дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген» объявили свои стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Игра между командами стартует в 19:45 мск.
06.09.2022 18:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Локо» капут? Почему в Черкизове назрела очередная «чистка»
После 8-го тура РПЛ «Локомотив» уволил Марвина Комппера, однако это явно не последняя перестановка в тренерском штабе клуба.
Левандовски идет в «Барселоне» по графику Роналду! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
11-метровая аномалия! В нашем футболе в двух матчах из трех можно смело ставить на пенальти
По итогам 8 туров РПЛ можно констатировать взрывной рост числа назначаемых арбитрами пенальти: цифры поражают воображение.
«Проверка игры рукой? Получили команду сверху». Главный тренер «Динамо» Кудашов — о разгроме «Нефтехимика»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против Нефтехимика» (6:1).
В РПЛ возможно всё! Как в ворота «Торпедо» поставили спорный 11-метровый на 93-й минуте и дали дважды его перебить
Скучнейший матч 8-го тура РПЛ между аутсайдером чемпионата и «Ростовом» Валерия Карпина катился к нулевой ничьей, когда на поле началось форменное безумие.
«Какие вопросы к судье Бобровскому? Он все сделал правильно». Хусаинов — о трех пенальти в ворота «Торпедо» на последней минуте
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал для «Плеймейкера» резонансную концовку матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» - «Ростов» (0:1). Арбитр Ян Бобровский дважды принял решение перебить пенальти, назначенный в ворота хозяев на третьей компенсированной минуте.
Знарок поиграл мускулами! Как «Ак Барс» закатал в лед действующего обладателя Кубка Гагарина
Звездный «Ак Барс» Олега Знарка одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, переиграв в гостях ЦСКА (5:1).
«Ман Сити» за 3,70? А может, и Месси с коэффициентом 15! Расклады перед стартом Лиги чемпионов
6 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Сразу в нескольких квартетах очевидных претендентов на плей-офф больше двух, а значит, кто-то обязательно станет лишним.
«Только фарт мог спасти красно-белых». Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от гостевой победы «Зенита» над «Спартаком» (2:1).
«Спартак», «Зенит» и «золотая бутса». Обзор футбольных мемов
Последние новости из мира футбола в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика