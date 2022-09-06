Григорий Лепс выступит перед матчем ЦСКА - «Краснодар»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что популярный певец Григорий Лепс выступит перед матчем армейцев против «Краснодара» в рамках девятого тура чемпионата России.
Отмечается, что артист выйдет на сцену в 17:00 по московскому времени.
Напомним, что встреча между командами состоится 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
После восьми туров в РПЛ ЦСКА с 17 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на третьей строчке, имея в своем активе такое же количество очков.
источник: ПФК ЦСКА