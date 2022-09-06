Петржела готов поставить млн евро на победу «Зенита» в РПЛ

«Зенит» станет чемпионом России по итогам сезона-2022/23. Об этом заявил бывший главный тренер питерцев Властимил Петржела.

По словам специалиста, у сине-бело-голубых самый сильный состав в лиге, поэтому доминирование этой команды затянется на долго.

«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы – их доминирование может продолжаться очень и очень долго», – цитирует Петржелу «РБ-Спорт».

В новом сезоне РПЛ команда Сергея Семака занимает первое место в таблице, набрав 20 очков. Ближайший преследователь в лице ЦСКА уступает питерцам 3 очка.