Желько Бувач: Норманн поможет «Динамо» стабильнее действовать в обороне и быстрее играть в атаке

Переход Матиаса Норманна положительно скажется на игре московского «Динамо». Об этом заявил заместитель генерального директора клуба Желько Бувач.

«Болельщики и эксперты в России не понаслышке знают о сильных качествах Норманна. Мы уверены, что он поможет нам стабильнее действовать в обороне и быстрее играть в атаке», – сказал функционер клубной пресс-службе.

Напомним, 27-летний Норманн играет на позиции опорного хавбека. Он был арендован на один сезон у «Ростова».

К слову, прошлую кампанию норвежец провел в английском «Норвиче». На его счету 25 матчей, 1 гол и 3 ассиста.