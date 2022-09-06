Дембеле рассказал о первом общении с Хави: Он очень внимателен и дает мне много советов

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о первом общении с Хави.

«Первое, что сказал мне Хави, - это то, что я очень хороший игрок, но мне нужно улучшить менталитет. Хави много разговаривает со мной на тренировках, он очень внимателен и дает мне много советов», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за каталонцев 154 матча, забил 33 гола и отдал 36 результативных передач.

В составе сборной Франции нападающий провел 27 встреч (4 гола).