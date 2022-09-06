Анчелотти - о Модриче: У него не было серьезных травм, поэтому он играет так хорошо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе с полузащитником команды Лукой Модричем.

«Он по-прежнему является одним из лучших полузащитников. В течение карьеры у него не было серьезных травм, и это позволяет ему играть так хорошо в 36 лет», - приводит слова итальянского специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в 2012 году за 35 миллионов евро. С тех пор она провел за клуб 441 матч, забил 32 гола и отдал 73 результативные передачи. В составе мадридской команды хорват стал обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании.