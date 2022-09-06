«Боруссия» разгромила «Копенгаген» на старте Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» крупно победила «Копенгаген» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей по голу забили Марко Ройс (35-я минута), Рафаэл Геррейру (42-я) и Джуд Беллингем (83-я).
Таким образом, «Боруссия» вышла на первое место в группе G, набрав 3 очка. «Копенгаген» расположился на последней, 4-й строчке.
14 сентября немецкий гранд сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а клуб из Дании в тот же день примет «Севилью».
источник: «Советский спорт»