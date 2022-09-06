Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Севильи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.

В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (20-я и 67-я минуты). Помимо этого, по одному голу на свой счет записали Фил Фоден (58-я) и Рубен Диаш (90-я).

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома дортмундскую «Боруссию», а «Севилья» отправится в гости к датскому «Копенгагену». Обе игры состоятся 14 сентября.