Бывший защитник «Зенита» Мевля может перейти в «Спартак»

Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля, известный по выступлениям за «Ростов», «Зенит» и «Сочи», может перейти в «Спартак», сообщает Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным инсайдера, 32-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего красно-белые примут окончательное решение, в том числе о виде трансфера: полноценная покупка или аренда.

Отметим, что переходу поможет тот факт, что Мевля провел в этом сезоне всего один матч, в котором не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает словенского футболиста в один миллион евро, а его контракт с «Аланьяспором» истекает в 2024 году.