Сборная России сыграет осенью с Киргизией и Ираном

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что мужская национальная команда этой осенью сыграет со сборными Киргизии и Ирана в товарищеских матчах.

Матч сборной России против Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке, а место проведения встречи против Ирана будет определено позднее, игра должна состояться в ноябре. РФС также уточнил, что пытается договориться с третьим соперником для национальной команды, в случае успеха эта встреча пройдет также в ноябре.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», - сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин пресс-службе РФС.

Напомним, что последний раз сборная России проводила матч против соперника из другой страны в ноябре прошлого года, когда проиграла в отборе на чемпионат мира в Катаре хорватам и уступила первое место в группе.