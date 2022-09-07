Карпин назвал расширенный состав сборной России на матч с Киргизией

Пресс-служба РФС опубликовала расширенный состав сборной России на товарищеский матч против команды Киргизии.

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Добавим, что сборная России в сентябре проведет одну игру. Также РФС договорился с Ираном о товарищеском матче в ноябре и ищет еще одного соперника для национальной команды.

Напомним, что последний матч сборная России провела в ноябре прошлого года, когда проиграла в отборе на чемпионат мира в Катаре хорватам и уступила первое место в группе.