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Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига»

Команда, принадлежащая концерну «Ред Булл», неудачно начала сезон.
Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига»
07 сентября 2022 11:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Лейпциг"

«Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера.

«Решение об освобождении Доменико Тедеско от должности далось нам очень тяжело. В прошлом сезоне мы провели очень успешную вторую половину сезона с Доменико и вышли в Лигу чемпионов с четвертого места. Кроме того, мы выиграли наш первый крупный титул, победив в Кубке Германии. Таким образом, прошлый сезон стал самым успешным в истории нашего молодого клуба.

За это мы должны сказать Тедеско и его тренерскому штабу большое спасибо. Доменико — отличный тренер, который, безусловно, продолжит добиваться успехов. Однако после скомканного старта сезона в бундеслиге с пятью очками в пяти играх, особенно после последних матчей с «Айнтрахтом» во Франкфурте (0:4) и дома с донецким «Шахтером» (1:4, в Лиге чемпионов), у нас не было уверенности в том, что при нынешних обстоятельствах может произойти коренной перелом», - сказал генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф клубной пресс-службе.

Добавим, что в текущем сезоне «Лейпциг» занимает 11-е место, как было сказано выше, с пятью очками после пяти туров. В Лиге чемпионов команда провела одну игру.

источник: ФК «РБ Лейпциг»
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