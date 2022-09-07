«Челси» уволил Тухеля

«Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

«От имени всех сотрудников «Челси» клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его штабу за все усилия во время работы в команде. Томас по праву займет место в истории «Челси» после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Прошло 100 дней с того момента, когда у «Челси» появилась новая группа собственников, она продолжит свою тяжелую работу по развитию клуба. Новые владельцы считают, что настоящий момент является подходящим для изменений.

Тренерский штаб «Челси» будет отвечать за тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам, а клуб возьмет на себя обязанность по поиску нового главного тренера», - говорится в сообщении пресс-службы «Челси».

Накануне «синие» уступили загребскому «Динамо» (0:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге «Челси» занимает шестое место, набрав после шести туров 10 очков.

Напомним, что новым владельцем клуба является консорциум во главе с Тоддом Боули.