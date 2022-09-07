Сборная России в условиях санкций рассматривала возможность сыграть с командами из Медиалиги

Главный тренер сборной России рассказал, каких соперников рассматривали для национальной команды, учитывая, что она отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.

«Рассматривали даже возможность сыграть выставочный матч с клубом, например, предложил ради шутки, хотя это поддержку могло бы и иметь, сыграть с «Ростовом». Тогда с одной скамейки руководил бы обеими командами. Был также вариант сделать две сборные, без разделения на первую и вторую, сыграть между собой. Был вариант провести матч сборной России со звёздами РПЛ. Как вариант это проговаривали. Не нашли соперников. Поэтому пока эти идеи на паузе.

Сыграть с командой Медиалиги тоже как вариант. Но я думаю, это больше похоже на шоу. Эти команды сейчас участвуют в Кубке, это вызывает интерес, как мне кажется, больше у молодой аудитории и у вас, журналистов», - приводит слова Карпина RT.

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) объявил о договоренности о товарищеских матчах с Киргизией и Ираном.

Матч сборной России против Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке, а место проведения встречи против Ирана будет определено позднее, игра должна состояться в ноябре.

РФС также уточнил, что пытается договориться с третьим соперником для национальной команды, в случае успеха эта встреча пройдет также в ноябре.

Напомним, что последний раз сборная России проводила матч против соперника из другой страны в ноябре прошлого года, когда проиграла в отборе на чемпионат мира в Катаре хорватам и уступила первое место в группе.