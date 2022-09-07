Карпин заявил, что Захарян находится в нормальном состоянии, несмотря на срыв перехода в «Челси

Главный тренер сборной России Валерий Каприн ответил на вопрос о полузащитнике национальной команды и московского «Динамо» Арсене Захаряне.

Напомним, что в летнее трансферное окно он мог перейти в «Челси», но переход сорвался, как утверждает «Динамо», «по ряду технических причин».

«Он играл против нас в матче Кубка России. Это было за день до того, как сообщили, что трансфер не состоится. Он играл в Ростове, после игры перекинулись парой фраз. Абсолютно нормальное состояние, где-то было сожаление из-за того, что это не свершилось. Готов он или не готов к такому переходу, можно проверить в одном случае — уехать туда и попробовать. Мне кажется, пробовать нужно однозначно. Вернуться сюда он всегда успеет», - приводит слова Карпина RT.

Добавим, что Захарян получил вызов в сборную России на товарищеский матч против Киргизии.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел за «Динамо» восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.