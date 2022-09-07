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«Важно посмотреть на молодых». Карпин - о заявке сборной России на матч против Киргизии

В расширенном списке национальной команды находятся 31 полевой игрок и 4 вратаря.
07 сентября 2022 14:11
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, зачем национальной команде играть товарищеский матч против Киргизии, с учетом отстранения нашей команды от турниров ФИФА и УЕФА.

«Матчи сборной необходимы на 300 процентов. Показать, что мы есть, мы живы. Сыграть с Киргизией в нынешних условиях -это успех. Это нужно. Окончательный список будет 23 полевых и 3 вратаря. Вопрос по вратарям — к Виталию Кафанову. В списке есть ребята, которых не вызывали, которым впервые пришли приглашения. У нас нет, кроме вратарей, игроков старше 30 лет. Никто не понимает, когда случится наше возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых, чтобы они почувствовали атмосферу», - приводит слова Карпина Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

Матч сборной России против Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке. Также РФС договорился о проведении товарищеской игры с Ираном в ноябре и ищет еще одного соперника для национальной команды.

Напомним, что последний матч сборная России провела в ноябре прошлого года, когда проиграла в отборе на чемпионат мира в Катаре хорватам и уступила первое место в группе.

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