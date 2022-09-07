Карраскаля признали лучшим игроком ЦСКА в августе

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль признан лучшим игроком клуба в августе по голосованию болельщиков.

Как сообщает пресс-служба команды, колумбиец набрал 16 122 голоса. Второе место в опросе занял защитник Кирилл Набабкин (10 479), на третьем - вратарь Игорь Акинфеев (8 651).

В августе Карраскаль провел четыре матча в РПЛ, в которых забил два гола.

После восьми туров ЦСКА располагается на втором месте с 17 очками. В субботу, 10 сентября, армейцы сыграют дома с «Краснодаром».