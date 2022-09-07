Кузьмичев перешел из «Урала» в «Локомотив»

У Мбаппе с Холандом 2:2, у Бензема травма, а Тедеско с Донецком наиграл на увольнение. Лига чемпионов началась с сюрпризов

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации: «Челси» проиграл в гостях загребскому «Динамо» (0:1). Но центральный матч был сыгран в Париже.